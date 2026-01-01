Овечкин снес шайбой шлем с вратаря соперников в последнем матче года

Овечкин отдал результативный пас в предновогоднем матче НХЛ с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снес шайбой шлем с вратаря команды соперников «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатана Куика в последнем матче уходящего года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра была приостановлена, голкипер не пострадал. В итоге «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:3, последние потерпели третье поражение подряд и заняли 11-е место в таблице. «Вашингтон» с результатом 47 очков после 40 игр расположился на седьмой строчке.

У «Рейнджерс» в первом периоде гол забил российский нападающий Артемий Панарин, он отметился двумя результативными передачами и набрал 41 очко в 41 матче сезона 2025/26.

У «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и Джастин Сурдиф оформили дубли. Овечкин отдал результативный пас, в сезоне-2025/26 у 40-летнего форварда 34 очка в 40 матчах.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал девятиматчевую безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на воскресенье, 28 декабря, россиянин отметился голом в выездной игре с «Нью-Джерси Дэвилс». Кроме того, форвард записал на свой счет результативную передачу.