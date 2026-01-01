Россиянин поставил на матч с участием «Интера» и выиграл 3,3 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на матч 17-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Аталантой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил на то, что в матчке будет забито менее двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 3,30. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланцев.

Ставка россиянина сыграла, он выиграл 3,3 миллиона рублей. Чистый выигрыш составил 2,3 миллиона.

Ранее клиент БК поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

