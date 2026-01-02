FIS выдала нейтральные статусы семи российским фристайлистам и сноубордистам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральные статусы еще семи российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что нейтральные статусы получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Владимир Иванов, Александр Терешкин и Александра Глазкова, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова. Доступы FIS требуются для участия в соревнованиях.

30 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам. Среди них прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков, сноубордист Илья Хуртин и фристайлисты Никита Андреева, Никита Новицкий и Светлана Иванова.