Спорт
16:59, 2 января 2026

Названы фавориты молодежного чемпионата мира по хоккею перед стартом плей-офф

США и Канада названы фаворитами молодежного чемпионата мира по хоккею
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Букмекеры назвали фаворитов молодежного чемпионата мира 2026 года по хоккею перед стартом плей-офф. Об этом сообщает Betonmobile.

США и Канада лидируют в букмекерских котировках как основные фавориты на победу в турнире. Коэффициент на победу канадцев составляет 1,80, на американцев — 5,90.

1 января определились все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года по хоккею, проходящего в США. В борьбе за выход в полуфинал сойдутся Щвеция и Латвия, Чехия и Швейцария, Канада и Словакия, а также США и Финляндия.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета национальная команда пропускает все крупные соревнования: чемпионаты мира, включая молодежные, и Олимпиаду.

