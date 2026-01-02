Зеленский назвал одну из стратегий противостояния России

Зеленский назвал уменьшение экономического потенциала стратегией борьбы с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко, который должен возглавить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики, назвал ограничение экономического потенциала России одной из стратегий борьбы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он подчеркнул, что чем меньше Москва будет зарабатывать, тем больше возможностей откроется для дипломатии. «Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — указал Зеленский. Аналогичные шаги Киев предпринимает в отношении военного производства.

По мнению президента, максимальный обрыв связей России с миром и вскрытие наибольших схем обхода санкций позволит приблизить завершение военного конфликта.

Действующим главой ГУР является Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который уже принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новое назначение Буданова «отличным выбором», однако выразил уверенность, что «тряпичную куклу с "накокаиненным" носом», то есть Зеленского, «все равно отправят в печь». Также 2 января Медведев указал, что «Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию».