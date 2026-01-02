Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:07, 2 января 2026Бывший СССР

Зеленский назвал одну из стратегий противостояния России

Зеленский назвал уменьшение экономического потенциала стратегией борьбы с РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко, который должен возглавить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики, назвал ограничение экономического потенциала России одной из стратегий борьбы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он подчеркнул, что чем меньше Москва будет зарабатывать, тем больше возможностей откроется для дипломатии. «Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — указал Зеленский. Аналогичные шаги Киев предпринимает в отношении военного производства.

По мнению президента, максимальный обрыв связей России с миром и вскрытие наибольших схем обхода санкций позволит приблизить завершение военного конфликта.

Действующим главой ГУР является Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который уже принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новое назначение Буданова «отличным выбором», однако выразил уверенность, что «тряпичную куклу с "накокаиненным" носом», то есть Зеленского, «все равно отправят в печь». Также 2 января Медведев указал, что «Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал одну из стратегий противостояния России

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Стало известно об уничтожении участвовавшего в разработке украинских ракет капитана ССО

    Стубба жестко осадили за слова о России

    В российском регионе начали раздавать бензин из-за отключений света

    Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

    Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

    Военкор опубликовал «послужной список» Буданова

    Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok