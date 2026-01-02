Реклама

07:54, 2 января 2026Мир

В Швейцарии назвали пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий

Глава Швейцарии Пармелен назвал пожар в баре одной из самых страшных трагедий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана одной из самых страшных трагедий в истории страны. С таким заявлением о выступил в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна», — подчеркнул политик.

Он также назвал случившееся «трагедией беспрецедентных, ужасающих масштабов». Политик проинформировал, что провел переговоры с лидерами соседних стран, включая Францию и Италию. Президент не исключил того, что среди жертв могут быть иностранные граждане.

Накануне в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар. По информации полиции, около 100 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Около 40 человек погибли.

Местные СМИ высказали версию, что причиной трагедии на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии могло стать неосторожное обращение с пиротехникой.

Также сообщалось, что большинство пострадавших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии находятся в тяжелом состоянии.

