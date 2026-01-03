Бывший футболист сборной России рассказал о 28-летней разнице в возрасте с женой

Нигматуллин о разнице в 28 лет с женой: Я сам бы осуждающе смотрел на такую пару

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о 28-летней разнице в возрасте с женой. Его слова приводит РИА Новости.

«В 99 случаях из 100 я сам бы осуждающе смотрел на такую пару. И понимаю тех, кто не разделяет брак с такой большой разницей в возрасте. Но нельзя всех под одну гребенку», — заявил бывший вратарь. 51-летний Нигматуллин признался, что у них с 23-летней женой — телеведущей Эвелиной Сынчой — произошло полное совпадение по мировоззрению.

Ранее Нигматуллин рассказал, что лишился 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги. Он подчеркнул, что не опустил руки и стал работать усерднее, однако ситуация сильно изменила его.

В бытность футболистом Нигматуллин провел за сборную России 24 матча. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны: дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».