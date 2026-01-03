Чемпион UFC выступил с заявлением о его вызове в суд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выступил с заявлением о вызове в суд и опроверг обвинения в домашнем насилии.

«Я обязан явиться в суд, однако повестка касается исключительно семейного и административного вопроса, связанного с выездом за пределы Испании моей дочери», — объяснил Топурия. Боец добавил, что уже четыре месяца безуспешно пытается увидеться со своим ребенком.

Ранее 3 января сообщалось, что Топурия предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии. Испанское издание AS писало, что жена спортсмена обвинила его в нанесении ей телесных повреждений.

Ранее 28-летний Топурия объявил о приостановке выступлений в UFC по семейным обстоятельствам. СМИ уточняли, что это связано с разводом, через который проходит боец.

Топурия стал чемпионом UFC в легком весе в июне этого года, победив бразильца Чарльза Оливейру. До этого он владел поясом в полулегком весе. Всего на его счету 17 побед и ни одного поражения в карьере.