Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:31, 3 января 2026Спорт

Сроки восстановления российского вратаря ПСЖ увеличились

L'Equipe: Вратарь ПСЖ Сафонов может пропустить до шести недель из-за перелома
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский вратарь французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов может пропустить до шести недель из-за перелома руки. Согласно изначальным прогнозам, футболист должен был вернуться в строй в середине января, пропустив три-четыре недели. Об этом сообщает L'Equipe.

Сафонов получил травму во время игры против «Фламенго». Тогда в серии пенальти он отразил подряд четыре удара, за что был признан лучшим игроком встречи. ПСЖ тогда одержали победу (1:1, 2:1 — по пенальти). Два из четырех 11-метровых вратарь отбил уже с переломом.

О том, что голкиперу потребуется больше времени на восстановление, стало известно в пятницу. Однако уже сейчас он вернулся к тренировкам и отрабатывает бег и удары. Из-за защитной повязки он пока не может использовать левую руку.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В Китае оценили реакцию России на дипломатический сандал с Польшей

    На Украине назвали возможный срок окончания блэкаута

    Российский боец сбил дроны ВСУ и вытащил раненого товарища

    Сроки восстановления российского вратаря ПСЖ увеличились

    На Земле началась магнитная буря

    Каллас обвинили в желании развязать войну Евросоюза против России и Китая

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok