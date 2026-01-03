Сроки восстановления российского вратаря ПСЖ увеличились

L'Equipe: Вратарь ПСЖ Сафонов может пропустить до шести недель из-за перелома

Российский вратарь французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов может пропустить до шести недель из-за перелома руки. Согласно изначальным прогнозам, футболист должен был вернуться в строй в середине января, пропустив три-четыре недели. Об этом сообщает L'Equipe.

Сафонов получил травму во время игры против «Фламенго». Тогда в серии пенальти он отразил подряд четыре удара, за что был признан лучшим игроком встречи. ПСЖ тогда одержали победу (1:1, 2:1 — по пенальти). Два из четырех 11-метровых вратарь отбил уже с переломом.

О том, что голкиперу потребуется больше времени на восстановление, стало известно в пятницу. Однако уже сейчас он вернулся к тренировкам и отрабатывает бег и удары. Из-за защитной повязки он пока не может использовать левую руку.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.