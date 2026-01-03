Реклама

В МИД России сообщили о скором заявлении в связи с ударами США по Венесуэле

Захарова: МИД России сделает заявление в связи с ударами США по Венесуэле
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский МИД скоро сделает заявление в связи с ударами США по Венесуэле. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что США планировали бомбить цели в Венесуэле на Рождество. Однако приоритет был отдан авиаударам по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.

Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно.

Президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле.

