В МИД России сообщили о скором заявлении в связи с ударами США по Венесуэле

Российский МИД скоро сделает заявление в связи с ударами США по Венесуэле. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее стало известно, что США планировали бомбить цели в Венесуэле на Рождество. Однако приоритет был отдан авиаударам по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.
Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно.
Президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле.