В посольстве Венесуэлы в России заявили о грубом нарушении США Устава ООН

США грубо нарушили Устав ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство Венесуэлы в РФ.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что атаки США на страну затронули мирных граждан. Он также назвал удары «самым вопиющим злодеянием, которое страна пережила». Лопес дополнил, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск в стране.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны. Он добавил, что эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.