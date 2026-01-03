Реклама

14:45, 3 января 2026Спорт

В ПСЖ рассказали о восстановлении Сафонова

ПСЖ: Матвей Сафонов восстанавливается и выполняет адаптивные упражнения
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / File Photo / Reuters

В ПСЖ рассказали о процессе восстановления получившего травму российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

В клубе отметили, что голкипер выполняет адаптивные упражнения после перелома левой руки. Сроки его полноценного возвращения не уточняются.

Ранее L'Equipe сообщил, что сроки восстановления Сафонова могут увеличиться. По информации издания, вместо озвученных изначально трех-четырех недель, вратарь может пропустить шесть.

19 декабря в ПСЖ рассказали, что Сафонов сломал левую руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». В серии послематчевых пенальти вратарь отразил четыре удара подряд. Тогда же он и получил травму.

