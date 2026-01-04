Губерниев оценил четвертое место российского лыжника на «Тур де Ски»

Дмитрий Губерниев: В феврале лыжник Коростелев будет бороться за медали

Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил четвертое место российского лыжника Савелия Коростелева в масс-старте в гору на «Тур де Ски». Его слова приводит «Матч ТВ».

Комментатор назвал Коростелева молодцом и отметил, что тот боролся до конца. «В феврале выйдет на оптимальные кондиции и будет бороться за медали, потому что упорства нашему лыжнику не занимать. Обидно быть четвертым, но в огне рождается металл», — заявил Губерниев.

Ранее результат Коростелева высоко оценил норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт. По его мнению, россиянин стал намного сильнее и будет входить в число претендентов на медали на грядущей Олимпиаде.

4 января в масс-старте в гору на «Тур де Ски» Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 33 минуты 50,9 секунды, уступив ставшему третьим норвежцу Эмилю Иверсену чуть более пяти секунд. Первое место занял другой норвежец Маттис Стенсхаген, второе — француз Жюль Лапьер.

