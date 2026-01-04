Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 4 января 2026Мир

Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

Bloomberg: Рубио может взять ведущую роль в управлении Венесуэлой от США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Ведущую роль в управлении Венесуэлой от США после захвата президента страны Николаса Мадуро может взять на себя госсекретарь Марко Рубио. Возможного главу американской администрации в стране назвал Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, имя которого не приводится.

Издание отмечает, что на данный момент у Белого дома нет четкого плана по управлению нефтедобывающей страной с населением около 30 миллионов человек. «Нет четкого плана размещения американских войск или администрации в Венесуэле. Однако [президент США Дональд] Трамп дал понять, что он уделяет большое внимание нефтяной отрасли страны», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что теперь Вашингтон устанавливает условия управления Боливарианской республикой.

3 января Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле. Они были вывезены из республике. В сети также появились кадры, на которых Мадуро в наручниках и с мешком на голове выводят из самолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Британии назвали срок начала третьей мировой войны

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

    Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

    В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

    Президента «Ленкома» прооперировали

    В Германии заявили о покорном вассальстве лидеров ЕС после слов Мерца о Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok