Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

Bloomberg: Рубио может взять ведущую роль в управлении Венесуэлой от США

Ведущую роль в управлении Венесуэлой от США после захвата президента страны Николаса Мадуро может взять на себя госсекретарь Марко Рубио. Возможного главу американской администрации в стране назвал Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, имя которого не приводится.

Издание отмечает, что на данный момент у Белого дома нет четкого плана по управлению нефтедобывающей страной с населением около 30 миллионов человек. «Нет четкого плана размещения американских войск или администрации в Венесуэле. Однако [президент США Дональд] Трамп дал понять, что он уделяет большое внимание нефтяной отрасли страны», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил о намерении управлять Венесуэлой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что теперь Вашингтон устанавливает условия управления Боливарианской республикой.

3 января Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле. Они были вывезены из республике. В сети также появились кадры, на которых Мадуро в наручниках и с мешком на голове выводят из самолета.