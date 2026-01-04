Папа Римский высказался о ситуации в Венесуэле

Папа Римский призвал Венесуэлу оставаться независимой страной

Папа Римский Лев XIV призвал Венесуэлу оставаться независимой страной. Его слова передает Reuters.

Как сообщает агентство, Лев XIV заявил, что следит за развивающимися событиями в Венесуэле «с полной беспокойства душой». Он также призвал Венесуэлу оставаться независимой и соблюдать права человека.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле, а президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.