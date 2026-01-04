Реклама

14:53, 4 января 2026

Папа Римский высказался о ситуации в Венесуэле

Папа Римский призвал Венесуэлу оставаться независимой страной
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Лев XIV призвал Венесуэлу оставаться независимой страной. Его слова передает Reuters.

Как сообщает агентство, Лев XIV заявил, что следит за развивающимися событиями в Венесуэле «с полной беспокойства душой». Он также призвал Венесуэлу оставаться независимой и соблюдать права человека.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле, а президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.

