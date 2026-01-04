Российский лыжник фразой «это какой-то ад» оценил четвертое место на «Тур де Ски»

Коростелев о четвертом месте в масс-старте на «Тур де Ски»: Это был какой-то ад!

Российский лыжник Савелий Коростелев фразой «это какой-то ад» оценил четвертое место в масс-старте в гору на «Тур де Ски». Его цитирует Telegram-канал «Okko Зимний Спорт».

«Если честно, если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это все, что я могу сказать. И еще чертов дед на Эмиле, который включил третью космическую на финише», — сказал Коростелев.

Ранее 4 января россиянин финишировал четвертым в масс-старте в гору, уступив ставшему третьим норвежцу Эмилю Иверсену чуть более пяти секунд. Первое место занял другой норвежец Маттис Стенсхаген, вторым — француз Жюль Лапьер.

В итоге Коростелев занял восьмое место в общем зачете «Тур де Ски». Выиграл многодневку норвежец Йоханнес Клебо. Он сделал это пятый раз в карьере и установил рекорд по этому показателю.