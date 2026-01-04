Реклама

18:14, 4 января 2026Спорт

В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника

Норвежский журналист Сальтведт: Коростелев — сила, с которой нужно считаться
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Норвегии похвалили ставшего четвертым в гонке на «Тур де Ски» российского лыжника Савелия Коростелева. Своим мнением поделился журналист NRK Ян Петтер Сальтведт, которого цитирует Sport24.

Сальтведт отметил, что Коростелев стал намного сильнее и был близок к первому в карьере подиуму. По мнению журналиста, российский лыжник будет входить в число претендентов на медали на грядущей Олимпиаде. «Российский лыжный спорт всегда был мощной силой, но пока мы знаем, что на данный момент только Коростелев — сила, с которой каждому нужно считаться», — резюмировал он.

4 января Коростелев фразой «это какой-то ад» оценил четвертое место в масс-старте в гору на «Тур де Ски». Россиянин уступил ставшему третьим норвежцу Эмилю Иверсену чуть более пяти секунд. Первое место занял другой норвежец Маттис Стенсхаген, второе — француз Жюль Лапьер.

В итоге Коростелев занял восьмое место в общем зачете «Тур де Ски». Выиграл многодневку норвежец Йоханнес Клебо. Он сделал это пятый раз в карьере и установил рекорд по этому показателю.

