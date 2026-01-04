Реклама

17:30, 4 января 2026

Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

Вучич заявил, что реакция РФ на действия США в Венесуэле уместная и ожидаемая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что реакция российских властей на действия США в Венесуэле является уместной и ожидаемой. Его слова передает сербское издание «Политика».

«Что касается российской реакции, она ожидаемая, уместная с их позиции, они осудили нарушение международного права», — сказал политик.

Вучич добавил, что было бы ошибочно ожидать, что Россия сможет оказать поддержку столь отдаленной от нее стране.

В то же время он не исключил, что Москва может поднять этот вопрос в Совбезе ООН. «Они выйдут с этим в Совете безопасности ООН, выступит [постпред РФ при ООН Василий] Небензя, исключительный дипломат, — это то, что они могут сделать» — подчеркнул сербский лидер.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране.

