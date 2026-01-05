Реклама

17:27, 5 января 2026

Избитый в Крыму боксер рассказал о сохранении глаза благодаря девяти операциям

Врачи сохранили глаз избитому в Крыму боксеру Дмитрию Двали
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Избитый в Крыму боксер Дмитрий Двали рассказал о сохранении глаза после девяти операций. Его слова приводит РИА Новости.

Двали отметил, что врачам НИИ имени Краснова удалось сохранить ему глаз. «Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили», — сказал боксер.

22 декабря суд вынес приговор семерым жителям Феодосии за избиение Двали. Крымчане признаны виновными в применении насилия, им назначено наказание на сроки от 1,5 до 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Летом 2024 года в Феодосии Двали с товарищем заступился за мужчину, которого избивали несколько человек. В результате хулиганы напали на боксера, он получил травмы, один из ударов пришелся в глаз. СМИ сообщали, что в результате случившегося спортсмен лишился глаза.

25-летний Двали — чемпион Европы. В 2024 году на континентальном первенстве в Белграде он победил в весовой категории до 54 килограммов.

    

