Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о сложностях жизни в России

Хоккеист Лабанк из «Шанхай Дрэгонс»: Самым сложным в России был первый месяц

Американский нападающий клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк рассказал о сложностях жизни в России. Об этом сообщает Metaratings.

«Самым сложным для нас был первый месяц. Нужно хорошо настроить все на телефоне: установить карты, сервисы "Яндекса"», — заявил Лабанк. Он добавил, что после того, как со всем разобрался, жить в России стало легко.

Ранее хоккеист московского «Спартака» Михаил Мальцев сравнил жизнь в России и США. «В России на самом деле и сервис лучше, и банки устроены проще. Такси, посещение ресторанов — очень все дорого [США]. Не знаю, развеян ли в итоге миф о том, что там лучше», — сказал Мальцев.

Лабанк выступает за «Шанхай Дрэгонс» с октября прошлого года. Клуб представляет Шанхай, но базируется в Санкт-Петербурге.