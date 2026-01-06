Бывший тренер ЦСКА возглавил сборную Белоруссии

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Кандидатуру специалиста утвердил Исполнительный комитет федерации. Соглашение со специалистом рассчитано на четыре года, финансовые условия контракта не уточняются.

Последним местом работы Гончаренко был «Нижний Новгород», оттуда тренера уволили в июне 2025 года. С 2016-го по 2021-й специалист возглавлял ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России.

Сборная Белоруссии занимает 99-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда ни разу не выступала в финальной части крупных турниров.