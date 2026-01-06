Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:07, 6 января 2026Спорт

Бывший тренер ЦСКА возглавил сборную Белоруссии

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил сборную Белоруссии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.

Кандидатуру специалиста утвердил Исполнительный комитет федерации. Соглашение со специалистом рассчитано на четыре года, финансовые условия контракта не уточняются.

Последним местом работы Гончаренко был «Нижний Новгород», оттуда тренера уволили в июне 2025 года. С 2016-го по 2021-й специалист возглавлял ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России.

Сборная Белоруссии занимает 99-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда ни разу не выступала в финальной части крупных турниров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    «Челси» определился с новым главным тренером

    В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

    Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

    В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

    Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

    Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok