14:20, 6 января 2026Спорт

Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме

Ирина Роднина заявила, что в Госдуме нет дураков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о наличии дураков в нижней палате Федерального собрания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии», — заявила Роднина. Она добавила, что партийные амбиции отходят на второй план, когда вопрос касается страны.

В феврале прошлого года Роднина высказалась о работе спортсменов в политических структурах. «У нас что, есть табу на спортсменов? Почему депутаты-учителя и депутаты-журналисты — нормально, а спортсмены — нет?» — задалась Роднина вопросами.

Роднина завоевала золото в парном катании на Играх 1972, 1976 и 1980 годов. Она также десять раз становилась чемпионкой мира. С 2007 года спортсменка является депутатом Госдумы.

