Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:46, 7 января 2026Спорт

Месси рассказал о своих странностях

Футболист Месси заявил, что наслаждается временем наедине с собой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих странностях. Его слова приводит Ole.

Футболист заявил, что считает себя «охренеть каким странным». Он наслаждается временем наедине с собой, особенно после суеты дома, где трое сыновей постоянно бегают и шумят. По словам Месси, активность детей иногда утомляет и он ищет спокойствия в уединении.

Ранее стало известно, что Месси пропустил свадебную церемонию сестры жены Антонеллы Карлы Рокуццо. Он не присутствовал на церемонии по соображениям безопасности: у церкви в аргентинском Росарио собралось большое количество людей.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российскую певицу обокрали в Европе

    Крушение самолета в российском регионе попало на видео

    Стало известно о взрывах в Одесской области

    Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

    Украинцы начали искать поздравления на русском языке

    Женщина под Москвой опохмелилась стеклоочистителем и скончалась

    Россиянин утопил мешавшего ему плачем маленького ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok