США захотели предать суду экипаж танкера Marinera

Левитт: США хотят предать экипаж Marinera суду

США хотят предать суду экипаж задержанного танкера Marinera, который шел под российским флагом в Атлантике. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт в ходе брифинга. Его трансляция доступна на сайте Белого дома.

По словам Левитт, в отношении судна и экипажа выдан судебный ордер на арест, поэтому команда судна может быть предана суду за нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в США для судебного преследования.

Среди членов экипажа Marinera были россияне. В Министерстве иностранных дел России потребовали от США достойного и гуманного обращения к своим гражданам, а также неукоснительно соблюдать их права и интересы, не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.

7 января американские военные поднялись на борт Marinera, который шел под российским флагом в Атлантике. Его захват подтвердило Министерство транспорта РФ. Представители Минтранса отметили, что, в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства. Кроме того, уточняется, что судно получило временное разрешение на проход по водам под государственным флагом Российской Федерации.