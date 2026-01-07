Реклама

В Китае рассказали о «неожиданно хороших новостях» для Путина из НАТО

Sohu: Слова Навороцкого об угрозе с Запада стали хорошими новостями для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Россия и президент страны Владимир Путин получили «неожиданно хорошие новости» из НАТО, считают журналисты китайского издания Sohu. Они рассказали, что это связано с недавними заявлениями польского президента Кароля Навроцкого об угрозе с Запада. Пересказ статьи опубликовало «АБН24».

«В Польше произошло нечто такое, что удивило экспертов всего мира. Находясь на переднем крае линии обороны НАТО, Варшава должна была направить свое дуло на восток, но внезапно развернула его на 180 градусов и направила прямо на союзника», — пишут авторы материала.

Речь идет о словах Навроцкого, который назвал Запад главной угрозой для Польши. Он заявил о готовности страны защищать свои западные границы. В этом увидели намек на недовольство политикой Германии. Немцы, в свою очередь, возмутились и обрушились с критикой на Варшаву и ее президента, отмечают китайские журналисты.

В публикации подчеркивается, что между союзниками по Североатлантическому альянсу наметился настолько серьезный разлад, что скоро Польше и ФРГ может стать не до России, настолько сильно они будут поглощены конфликтом друг с другом. В НАТО может вспыхнуть серьезный внутренний конфликт, который в теории может привести к распаду альянса, резюмируют журналисты из КНР.

Ранее Навроцкий и польский премьер-министр Дональд Туск поссорились на площадке соцсети Х, вступив в дискуссию о политике и истории. Президент Польши также заявил, что Туск «намеренно провоцирует конфликт», однако в конце публикации пожелал главе польского правительства хорошего воскресенья.

