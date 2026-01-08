Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:14, 8 января 2026Спорт

Овечкин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

Александр Овечкин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий записал на свой счет гол в домашней игре против «Даллас Старс», которая прошла в ночь на четверг, 8 января. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Во время игры также произошла драка с участием российского хоккеиста «Далласа» Ильи Любушкина. Он подрался с Брэндоном Духаймом, одноклубником Овечкина, и получил рассечение.

Овечкин записал на свой счет 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и улучшил собственный рекорд. До достижения Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф ему остается 24 гола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтетанкера

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Врач назвала правила мягкого восстановления после новогодних застолий

    Россиянка искупалась в чане, затряслась и потеряла сознание

    Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы

    Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

    Украинские танкисты сгорели заживо из-за заваренных люков

    Следователи осмотрели пещеры в районе поисков семьи Усольцевых

    Китай осудил захват российского нефтяного танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok