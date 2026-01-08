Овечкин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Нападающий записал на свой счет гол в домашней игре против «Даллас Старс», которая прошла в ночь на четверг, 8 января. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.
Во время игры также произошла драка с участием российского хоккеиста «Далласа» Ильи Любушкина. Он подрался с Брэндоном Духаймом, одноклубником Овечкина, и получил рассечение.
Овечкин записал на свой счет 915-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и улучшил собственный рекорд. До достижения Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф ему остается 24 гола.