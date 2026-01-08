Реклама

08:08, 8 января 2026

Российский хоккеист подрался с одноклубником Овечкина во время матча НХЛ

Хоккеист Любушкин подрался с одноклубником Овечкина Духаймом во время матча НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин подрался с одноклубником форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Брэндоном Духаймом во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Между спортсменами произошла потасовка, россиянин получил рассечение и отправился в раздевалку. Оба получили штрафы за грубость. В середине второго периода игроки сняли перчатки и вновь сцепились при вбрасывании в центральном круге.

Американец повалил Любушкина на лед, оба участника драки были удалены с поля на пять минут. Матч завершился победой «Даллас Старз» со счетом 4:1.

В мае 2025 года Любушкин уже участвовал в драке, когда «Даллас Старc» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. После окончания матча произошла массовая потасовка, в которой приняли участие сразу шесть хоккеистов. Из россиян у «Далласа» дрался защитник Любушкин, у «Эдмонтона» — нападающий Василий Подколзин.

А в этом году уже сам Овечкин подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторс» 2 января. В первом периоде защитник «Сенаторс» Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из «Вашингтона», в результате форвард врезался в борт. Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков «Оттавы», а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон. С Амадио у Овечкина вышла отдельная стычка.

