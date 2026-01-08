Плющенко отреагировал на возвращение избитой матерью ученицы

Плющенко: Ради возвращения Костылевой пришлось переступить через все принципы

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на возвращение в свою академию избитой матерью ученицы Елены Костылевой.

Плющенко отметил, что ради спортсменки школе пришлось переступить через все принципы. «В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — рассказал тренер.

О возвращении Костылевой к Плющенко стало известно 8 января. В школе «Триумф», куда 21 декабря ушла фигуристка, рассказали о том, что спортсменка систематически пропускала тренировки и не выполняла условия по контролю веса.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.