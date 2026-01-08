Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:31, 8 января 2026Спорт

Плющенко отреагировал на возвращение избитой матерью ученицы

Плющенко: Ради возвращения Костылевой пришлось переступить через все принципы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на возвращение в свою академию избитой матерью ученицы Елены Костылевой.

Плющенко отметил, что ради спортсменки школе пришлось переступить через все принципы. «В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа», — рассказал тренер.

О возвращении Костылевой к Плющенко стало известно 8 января. В школе «Триумф», куда 21 декабря ушла фигуристка, рассказали о том, что спортсменка систематически пропускала тренировки и не выполняла условия по контролю веса.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Категорию россиян обложили НДФЛ в размере 30 процентов

    БПЛА атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

    В Европе заявили о «попивающих шампанское русских» на фоне конфликта из-за Гренландии

    Названа самая дорогая покупка на Wildberries в 2025 году

    Венгрия назвала несостоятельным мирный план Украины из 20 пунктов

    В Турции назвали условие отправки военных на Украину

    Плющенко отреагировал на возвращение избитой матерью ученицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok