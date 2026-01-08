Реклама

11:38, 8 января 2026Спорт

Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ выдавать визы россиянам

Польшу лишили ЧЕ по тяжелой атлетике за отказ выдавать визы россиянам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ververidis Vasilis / Shutterstock / Fotodom  

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила Польшу права проведения чемпионата континента среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир должен был пройти с 23 по 30 сентября в Любине. Принимающая сторона отказалась предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из России и Белоруссии, из-за чего EFW лишила Польшу турнира.

В организации отметили, что выступают против выставления политических барьеров для участников соревнований. Чемпионат Европы был перенесен в Албанию.

В октябре президент EWF Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Он предложил российским и белорусским спортсменам вернуть флаг и гимн.

