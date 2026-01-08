Польшу лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике за отказ выдавать визы россиянам

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила Польшу права проведения чемпионата континента среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир должен был пройти с 23 по 30 сентября в Любине. Принимающая сторона отказалась предоставить необходимые гарантии для визового доступа спортсменам из России и Белоруссии, из-за чего EFW лишила Польшу турнира.

В организации отметили, что выступают против выставления политических барьеров для участников соревнований. Чемпионат Европы был перенесен в Албанию.

В октябре президент EWF Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Он предложил российским и белорусским спортсменам вернуть флаг и гимн.