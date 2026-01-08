Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:15, 8 января 2026Спорт

Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки к Плющенко

Татьяна Тарасова: Не удивилась возвращению Костылевой к Плющенко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки Елены Костылевой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тарасовой, ее не удивило произошедшее. «Мы будем наслаждаться их работой дальше. Им можно желать спокойствия, успеха и любви друг к другу», — добавила она.

Ранее на возвращение Костылевой отреагировал Плющенко. Он отметил, что ради спортсменки пришлось переступить через все принципы.

Костылева вернулась в академию Плющенко 8 января. Она ушла от тренера 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил мать спортсменки Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    «Ахмат» обнажил проблемы ВСУ в Сумской области

    Вице-президент США извинился перед наркоманами

    Россия призвала США немедленно прекратить незаконные действия против Marinera

    Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки к Плющенко

    Захарова высказалась о документе «коалиции желающих» и Киева

    Категорию россиян обложили НДФЛ по ставке 30 процентов

    БПЛА атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok