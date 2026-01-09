Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 9 января 2026Бывший СССР

Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

Президент Белоруссии Лукашенко с сыном поучаствовали в расчистке снега
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном чистит снег. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, как глава Белоруссии и еще несколько человек расчищают сугробы. Рядом в это время гуляет шпиц Лукашенко по кличке Умка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на Рождество заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в республике.

Лукашенко во время новогоднего обращения к согражданам объявил 2026-й Годом белорусской женщины.

Глава Белоруссии заявлял, что выступает против того, чтобы женщина занимала должность президента страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Москвичам назвали срок завершения снегопада

    Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

    В России призвали Киев серьезно относиться к переговорному процессу

    Верховный лидер Ирана заявил о заинтересованности США в беспорядках

    В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

    Лидер страны НАТО заявила о необходимости диалога с Россией

    В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok