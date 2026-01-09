Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном чистит снег. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, как глава Белоруссии и еще несколько человек расчищают сугробы. Рядом в это время гуляет шпиц Лукашенко по кличке Умка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на Рождество заявил, что просил Бога о снежной и морозной погоде в республике.

Лукашенко во время новогоднего обращения к согражданам объявил 2026-й Годом белорусской женщины.

Глава Белоруссии заявлял, что выступает против того, чтобы женщина занимала должность президента страны.