Оценены шансы российского лыжника выиграть «Тур де Ски»

Лыжник Коростелев попал в десятку фаворитов на победу в «Тур де Ски»

Букмекеры оценили шансы российского лыжника Савелия Коростелева выиграть «Тур де Ски» сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин попал в десятку фаворитов с коэффициентом 50,00. Фаворитом остается норвежец Йоханнес Клэбо (1,50), за которым следуют его соотечественники Херальд Амундсен (4,50), Ларс Хегген (8,00) и Маттис Стенсхаген (9,00).

4 января в масс-старте в гору на «Тур де Ски» Коростелев преодолел 10-километровую дистанцию за 33 минуты 50,9 секунды, уступив ставшему третьим норвежцу Эмилю Иверсену чуть более пяти секунд. Первое место занял Стенсхаген, второе — француз Жюль Лапьер.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая запретила представителям страны участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.

