В Федерации шахмат России отреагировали на антироссийские действия пяти стран

Федерация шахмат РФ назвала апелляцию зарубежных федераций в CAS необоснованным

Федерация шахмат России (ФШР) отреагировала на апелляцию ряда зарубежных федераций в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает «Советский спорт».

Вице-президент ФШР Сергей Смагин назвал претензии необоснованными. Смагин выразил уверенность в том, что CAS не сможет отменить решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поскольку санкции вводила и снимала сама организация. Он назвал апелляцию предвыборной пиар-акцией оппозиции в ФИДЕ.

Ранее национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии заявили, что не согласны с решением ФИДЕ о полном снятии санкций со сборных России. В связи с этим они обратились в CAS. Как считают апеллянты, резолюции о снятии санкций и допуске россиян до участия в турнирах были приняты с серьезными нарушениями.

В декабре ФИДЕ допустила российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с флагом и гимном. Как утверждалось, 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против.

​