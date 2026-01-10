Реклама

12:32, 10 января 2026Спорт

Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

Французский футболист Вергос погиб в Таиланде при попытке сделать селфи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Алексис Вергос

Алексис Вергос. Фото: @qeafc

Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, сорвавшись с высоты во время селфи у водопада. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Случай произошел 5 января на острове Самуи, где 22-летний спортсмен отдыхал с невестой. Вергос поскользнулся на скользких камнях и упал в воду, ударившись головой о камни. От полученной травмы, как показала экспертиза, он скончался на месте. Спасатели извлекли тело из расщелины, несмотря на сильное течение. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева.

Французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого был Вергос, подтвердил смерть игрока и выразил соболезнования отцу и тренеру Тьерри Вергосу, а также другим членам его семьи. Два сезона назад игрок выступал за взрослую команду клуба.

Ранее бывший нападающий волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко погиб в 44 года. В «Роторе» выразили соболезнования семье и друзьям футболиста, не раскрывая причины его смерти.

