Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

Хоккеист Рыбар отказался от Олимпиады-2026 ради «Шанхайских Драконов»

Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в составе сборной Словакии, чтобы помочь клубу в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист рассказал, что представители национальной команды связывались с ним, однако он решил отказаться. Вратарь заявил, что у Международной федерации хоккея на льду и КХЛ нет четких правил относительно вызовов в сборную. Рыбар также отметил сильный состав турнира с игроками Национальной хоккейной лиги и пожелал словакам удачи.

​

В заявку сборной Словакии вошли трое вратарей из других лиг: Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ) и Станислав Шкорванек («Градец Кралове», Чехия).

В 2024 году в Федерации хоккея Словакии выступили против приглашения хоккеистов из КХЛ. По их мнению, нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной.