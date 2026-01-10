Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:36, 10 января 2026Спорт

Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

Хоккеист Рыбар отказался от Олимпиады-2026 ради «Шанхайских Драконов»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар отказался от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в составе сборной Словакии, чтобы помочь клубу в борьбе за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист рассказал, что представители национальной команды связывались с ним, однако он решил отказаться. Вратарь заявил, что у Международной федерации хоккея на льду и КХЛ нет четких правил относительно вызовов в сборную. Рыбар также отметил сильный состав турнира с игроками Национальной хоккейной лиги и пожелал словакам удачи.

В заявку сборной Словакии вошли трое вратарей из других лиг: Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ) и Станислав Шкорванек («Градец Кралове», Чехия).

В 2024 году в Федерации хоккея Словакии выступили против приглашения хоккеистов из КХЛ. По их мнению, нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о целях удара «Орешником» по Украине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Буданов пожаловался на коррупцию и дезертирство на Украине

    Назван самый популярный человек в русской Википедии

    Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

    Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году

    Появился прогноз погоды на первую рабочую неделю в Москве

    Звезду турецких сериалов поймали с наркотиками

    В МИД рассказали об ударах Украины по собственному населению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok