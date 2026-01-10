Назван фаворит финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом»

Букмекеры назвали фаворита финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport24.

Эксперты отдают предпочтение каталонцам. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2,26, ничья — 3,74, а успех мадридцев — 3,13. Вероятность дополнительного времени высока: «да» за 3,69, «нет» — за 1,32. Эксперты прогнозируют голы с обеих сторон («обе забьют» — 1,49) и тотал больше 2,5 мяча (1,60).

Встреча пройдет 11 января в 22:00 по московскому времени.

