Футболист клуба РПЛ сравнил отдых на Мальдивах и в России

Футболист Медведев: Мальдивы — примитивный отдых, скучно: ешь, загораешь

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» Никита Медведев сравнил отдых на Мальдивах и в России. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Мальдивы — примитивный отдых, скучно: ешь, загораешь. Если и приезжать, то большой компанией. Мы как раз так и ездили — было не так скучно», — заявил Медведев.

Футболист признался, что предпочитает отдыхать на родине. «У нас большая страна, в которой ты можешь найти как теплые места, так и холод. В России можно найти любой вид отдыха», — отметил он.

В сентябре бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро сравнил Москву и Париж. Футболист назвал столицу России прекрасным городом и подчеркнул, что был рад приехать сюда снова. «Думаю, что Москва и Париж — одни из лучших мест в мире», — сказал он.

