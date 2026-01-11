Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:54, 11 января 2026Спорт

Футболист клуба РПЛ сравнил отдых на Мальдивах и в России

Футболист Медведев: Мальдивы — примитивный отдых, скучно: ешь, загораешь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: icemanphotos / Shutterstock / Fotodom

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» Никита Медведев сравнил отдых на Мальдивах и в России. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Мальдивы — примитивный отдых, скучно: ешь, загораешь. Если и приезжать, то большой компанией. Мы как раз так и ездили — было не так скучно», — заявил Медведев.

Футболист признался, что предпочитает отдыхать на родине. «У нас большая страна, в которой ты можешь найти как теплые места, так и холод. В России можно найти любой вид отдыха», — отметил он.

В сентябре бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро сравнил Москву и Париж. Футболист назвал столицу России прекрасным городом и подчеркнул, что был рад приехать сюда снова. «Думаю, что Москва и Париж — одни из лучших мест в мире», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Футболист клуба РПЛ сравнил отдых на Мальдивах и в России

    Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны о «похищении» Путина

    Росавиация сделала предупреждение для планирующих путешествие жителей страны

    Блогер с Украины проехался в московском метро в ластах и поплатился

    Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира

    Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

    Политтехнолог объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok