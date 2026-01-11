Оценены шансы Овечкина забить в четвертом матче подряд

Букмекеры считают, что Овечкин продлит голевую серию в матче с «Нэшвиллом»

Оценены шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить в четвертом матче подряд. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Овечкин продлит голевую серию в матче с «Нэшвилл Предаторс». Поставить на этом можно с коэффициентом 2,04.

Вероятность победы «Вашингтона», который будет играть в гостях, оценивается в 1,67. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,94.

10 января Овечкин установил новый рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Хоккеист забил свою 916-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Он стал третьим в истории чемпионатов игроком, который в возрасте 40 лет смог забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Ранее это удавалось сделать Горди Хоу и Джонни Буцику.