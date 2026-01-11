Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ

РИА Новости: Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ

Российские военные нашли яму с телами трех дезертиров на позициях ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ», — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Уточнялось, что 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе.

До этого стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области.