Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:40, 11 января 2026Россия

Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ

РИА Новости: Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Российские военные нашли яму с телами трех дезертиров на позициях ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ», — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Уточнялось, что 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе.

До этого стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Отсутствие реакции ПВО Венесуэлы на атаку США объяснили

    Российские военные нашли яму с телами дезертиров на позициях ВСУ

    Российский посол охарактеризовал операцию США против Мадуро двумя словами

    В московском метро открыли первую «цифровую» пересадку

    Горящие обломки БПЛА в Воронеже сняли на видео

    Стало известно о подготовке Зеленским «экономического анекдота» для Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok