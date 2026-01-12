Реклама

Кулеба заявил о готовности украинцев к территориальным уступкам

Кулеба: Украинцы готовы к территориальным уступкам при проведении референдума
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу в случае проведения референдума. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Он заявил, что, если людям скажут: «Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это — сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС», — то он выскажет крамольную мысль. Кулебе кажется, что это история, которую общество будет готово воспринять.

Кулеба рад, что покинул должность министра осенью 2024 года, так как теперь имеет возможность ездить по Украине и разговаривать с людьми.

Ранее Кулеба высказал, что поддержка Украины со стороны властей Евросоюза является недостаточной, чтобы в полной мере противостоять давлению России.

Кулеба заявлял, что у Украины нет собственного пути: она либо вступит в Европейский союз, либо станет частью России.

