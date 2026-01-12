«Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

Российские военные двумя ракетами уничтожили американский истребитель F-16 ВСУ

Российским военнослужащим удалось уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого потребовалось две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300.

Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали Позывной Север военнослужащий ВС РФ

Он рассказал, что выполнению этой боевой задачи предшествовала длительная подготовка. «С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. <…> Ловили, выжидали», — сообщил боец.

Военнослужащий добавил, что с декабря 2024 года при помощи С-300 было сбито большое количество целей, в том числе беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS.

В 2025 году ВС РФ сбили не менее 19 истребителей ВСУ

Противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том числе американский F-16, подсчитали в Минобороны РФ.

ВС РФ сбили минимум 19 истребителей ВСУ среди них F-16

Уточняется, что за прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16. Он пояснил, что Россия противодействует им с помощью системы противовоздушной обороной (ПВО). По оценке Матвийчука, у Киева осталось «приблизительно семь-восемь» американских истребителей.

Украинские пилоты F-16 критикуют инструкторов НАТО

Украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта, передает Military Watch Magazine (MWM).

Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям Военнослужащий ВСУ в комментарии Military Watch Magazine

Собеседник издания добавил, что в НАТО предлагают пилотам вести бой на больших высотах. В итоге летчикам ВСУ приходится изобретать новые схемы, считаясь с возможностями современных российских истребителей и устаревших самолетов F-16.

