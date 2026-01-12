Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:42, 12 января 2026Россия

«Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

Российские военные двумя ракетами уничтожили американский истребитель F-16 ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российским военнослужащим удалось уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого потребовалось две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300.

Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали

Позывной Севервоеннослужащий ВС РФ

Он рассказал, что выполнению этой боевой задачи предшествовала длительная подготовка. «С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. <…> Ловили, выжидали», — сообщил боец.

Военнослужащий добавил, что с декабря 2024 года при помощи С-300 было сбито большое количество целей, в том числе беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS.

Материалы по теме:
Россия ударила «Орешником» по западу Украины. Целью могло стать гигантское газохранилище
Россия ударила «Орешником» по западу Украины.Целью могло стать гигантское газохранилище
9 января 2026
«Украина не пойдет на мир без принуждения» Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
«Украина не пойдет на мир без принуждения»Российские войска наступают на фронте рекордными темпами. Как это влияет на переговоры?
10 декабря 2025

В 2025 году ВС РФ сбили не менее 19 истребителей ВСУ

Противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, в том числе американский F-16, подсчитали в Минобороны РФ.

ВС РФ сбили минимум
19
истребителей ВСУ

среди них F-16

Уточняется, что за прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти половину от полученных американских истребителей F-16. Он пояснил, что Россия противодействует им с помощью системы противовоздушной обороной (ПВО). По оценке Матвийчука, у Киева осталось «приблизительно семь-восемь» американских истребителей.

Материалы по теме:
«Украина идет к катастрофе» Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
«Украина идет к катастрофе»Оборона ВСУ рухнула еще на одном участке фронта. Почему это может серьезно изменить ход СВО?
18 ноября 2025
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025

Украинские пилоты F-16 критикуют инструкторов НАТО

Украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, высказали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта, передает Military Watch Magazine (MWM).

Когда мы вернулись с учений и столкнулись с реальностью, мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям

Военнослужащий ВСУв комментарии Military Watch Magazine

Собеседник издания добавил, что в НАТО предлагают пилотам вести бой на больших высотах. В итоге летчикам ВСУ приходится изобретать новые схемы, считаясь с возможностями современных российских истребителей и устаревших самолетов F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В Приморье раскрыли схему мошенничества при продаже автомобилей из Японии

    Женщина рассказала о шалостях одержимых кукол в новогодние праздники

    Раскрыты причины внезапного нежелания мужчины заниматься сексом

    Россиянам раскрыли способ накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

    Оператор БПЛА рассказал о преимуществе российских военных в бою

    Немецкий журналист указал на катастрофическую ситуацию в Киеве

    Работодателям разрешать отправлять сотрудников к психиатру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok