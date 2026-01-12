«Самая красивая террористка» отправится в колонию на десятки лет. За что получила срок экс-чиновница из Белгородской области?

Приговор белгородской экс-чиновнице Виктории Шинкарук вступил в силу

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор по делу о содействии терроризму, по которому проходит бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Жалобы белгородской экс-чиновницы и ее защиты на приговор отклонили. Решение суда вступило в законную силу.

Baza в Telegram-канале называла осужденную экс-чиновницу «самой красивой террористкой».

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Бывшую чиновницу приговорили к 21 году лишения свободы

Соответствующее решение по делу вынес 2-й Западный окружной военный суд в декабре 2024 года. Именно такой срок запросил для Шинкарук прокурор, поддерживающий гособвинение. Женщину также оштрафовали на полтора миллиона рублей.

Экс-чиновницу из Белгородской области признали виновной по семи статьям, среди которых 30, 205 («Покушение на террористический акт»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») Уголовного кодекса РФ.

Сама Шинкарук не признала вину. Женщина заявила, что действовала по просьбе бывшего мужа и не хотела совершать преступление террористической направленности. Адвокат россиянки Артем Рыдванов также заявлял, что его подзащитной написал экс-супруг, который находился на территории Украины, и сообщил о переводе 107 тысяч рублей. Из этой суммы он попросил передать 100 тысяч рублей человеку, который якобы занимался криптовалютой, а семь тысяч рублей оставить себе. Женщина не знала, кому и для чего она передает деньги, уверял Рыдванов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Шинкарук обвинили в участии в террористическом сообществе

Следствие считает, что у Шинкарук был подельник — слесарь Александр Холодков (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Правоохранители предполагали, что сообщники могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории РФ. Они занимались перемещением взрывных устройств в тайники, а также передачей денег (около 500 тысяч рублей) для подготовки теракта.

Следствие полагало, что денежные средства понадобились для удовлетворения нужд неустановленных участников преступного сообщества, целью которого было совершение теракта.

Холодкова суд также приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Первые пять лет он должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Он также как и Шинкарук отказался признавать вину.