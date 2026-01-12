В Федерации спортивной борьбы России прокомментировали массовую драку на турнире в Грозном

Глава ФСБР Мамиашвили пообещал принять меры после драки на турнире в Грозном

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал массовую драку на турнире по вольной борьбе в Грозном. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили пообещал принять строгие меры. Он заявил, что ситуация не останется без последствий и станет уроком для судей и тренеров. Глава ФСБР отметил, что дисциплинарная комиссия уже в курсе инцидента, а меры будут приняты на основе протокола.

Инцидент случился после схватки Турпала Алхоева, представлявшего Чечню, и Давида Ваниева из Северной Осетии. Последний высказался в адрес соперника, после чего тот набросился на оппонента, пытаясь наносить удары руками и ногами.

К драке присоединились тренеры, другие спортсмены и зрители. Дерущихся удалось быстро разнять.