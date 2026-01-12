В США допустили снятие части санкций с одной страны

Бессент заявил, что США могут отменить санкции против Венесуэлы

В США допустили снятие санкций с одной страны. Как заявил в интервью Reuters глава американского Минфина Скотт Бессент, Вашингтон может отменить санкции против Венесуэлы.

«Мы снимаем санкции с продажи нефти. Это может произойти уже на следующей неделе», — сказал министр финансов.

Ранее министр энергетики США Крис Райт назвал длительность переходного периода под американским управлением в Венесуэле. По его словам, этот срок составит от года до двух, возможно и больше.

3 января США нанесли авиаудары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес.

Вскоре после этого стало известно о разработке администрацией президента США Дональда Трампа плана управления Венесуэлой. В рабочую группу по данному вопросу вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

