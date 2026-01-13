Реклама

13:56, 13 января 2026Спорт

Дзюба отреагировал на переход капитана «Локомотива» в ЦСКА

Дзюбу удивил переход Баринова в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, выступавший за «Локомотив», отреагировал на переход капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, трансфер его удивил. «Не знаю, как это пойдет на пользу, потому что Бара всегда ассоциировался с "Локомотивом". Будет интересно на него посмотреть в другой команде», — заявил Дзюба.

Ранее на переход Баринова отреагировал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. По мнению специалиста, армейцы хотели видеть игрока у себя больше, чем железнодорожники.

О трансфере Баринова стало известно ранее 13 января. Условия сделки не уточнялись. По информации портала Transfermarkt, армейцы заплатили красно-зеленым два миллиона евро.

