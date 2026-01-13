Экс-аналитик Джонсон: Сторонники Украины очнутся после взятия Киева и Одессы РФ

Сторонники Украины на Западе будут продолжать поддержку страны, пока российские войска не освободят Одессу и Киев. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале «Deep Dive».

«Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе», — отметил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что западные военные элиты со временем признают отсутствие у Киева пути к победе. Чиновники поймут, что им необходимо найти способ закончить конфликт так, «чтобы от Украины хоть что-то осталось», объяснил Джонсон.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с энергоснабжением. По его словам, сложно сказать, когда от аварийных графиков удастся отказаться. Военкор отметил, что сложившаяся с энергетикой Украины ситуация напоминает 2022 год, а в некоторых местах «уже хуже».

В свою очередь, экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев оказался совершенно неприспособленным к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе.

