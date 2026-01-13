Реклама

11:01, 13 января 2026

Назван срок принятия нового пакета санкций ЕС против России

Euractiv: ЕС может представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может представить новый, 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

Среди прочего, в рамках нового пакета ограничений ЕС может запретить обслуживание связанных с РФ нефтяных танкеров, сократить квоты на импорт российских удобрений и ограничить экспорт в Россию предметов роскоши. Как утверждается, к принятию подобных мер призывают Еврокомиссию Швеция и Финляндия.

Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений в отношении 41 танкера, входящего в российский теневой флот. Попавшим в список судам запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.

Кроме того, в конце декабря в ЕС сообщили о продлении до 31 июля 2026 года срока действия всех введенных за последние 11 лет антироссийских санкций.

