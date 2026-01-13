Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:05, 13 января 2026Из жизни

Слон с одним бивнем расправился с 17 людьми

В Индии дикий слон убил 17 человек
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock / Freepik

В лесу Чайбаса, Индия, 17 человек стали жертвами слона. Об этом сообщает The Hindu.

Нападения дикого слона начались 1 января. Как правило, он пробирается в деревни по ночам и нападает на людей. 6 января он погубил семь жителей деревни Бабадия. Среди них было два ребенка. 9 января слон расправился с 40-летним мужчиной и еще одним ребенком.

Материалы по теме:
«Окровавленная морда серого животного» История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Окровавленная морда серого животного»История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
9 августа 2017
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… » Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
29 июля 2019

По словам очевидцев, у агрессивного животного всего один бивень. Несмотря на эту деталь сотрудники лесного департамента не могут опознать слона. Они пытаются выследить его в лесу и используют дроны, но пока безуспешно.

Ранее сообщалось, что в окрестностях индийского города Коимбатор слон затоптал бабушку и внучку. Он выгнал женщин из дома и напал на них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Названа следующая цель США после Гренландии

    Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

    Россиянам дали совет по вложениям в рекордно подорожавшее золото

    Windows получит важные функции

    Признанного самым красивым в мире кота покажут в Москве

    Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

    На Украине назвали две красные линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok