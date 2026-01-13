Слон с одним бивнем расправился с 17 людьми

В Индии дикий слон убил 17 человек

В лесу Чайбаса, Индия, 17 человек стали жертвами слона. Об этом сообщает The Hindu.

Нападения дикого слона начались 1 января. Как правило, он пробирается в деревни по ночам и нападает на людей. 6 января он погубил семь жителей деревни Бабадия. Среди них было два ребенка. 9 января слон расправился с 40-летним мужчиной и еще одним ребенком.

По словам очевидцев, у агрессивного животного всего один бивень. Несмотря на эту деталь сотрудники лесного департамента не могут опознать слона. Они пытаются выследить его в лесу и используют дроны, но пока безуспешно.

Ранее сообщалось, что в окрестностях индийского города Коимбатор слон затоптал бабушку и внучку. Он выгнал женщин из дома и напал на них.

