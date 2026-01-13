Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

Вице-спикер НС Армении Рубинян резко высказался о словах Соловьева о новой СВО

Вице-спикер Национального собрания (НС) Армении Рубен Рубинян резко высказался о словах российского телеведущего Владимира Соловьева о возможности новой специальной военной операции (СВО) фразой «собака лает — караван идет». Сообщение политик опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Собака лает, караван идет. А караван в данном случае — любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию Рубен Рубинян вице-спикер Национального собрания Армении

10 января Соловьев заявил в эфире «Соловьев.LIVE» о недопустимости ослабления двусторонних отношений между Москвой и Ереваном, назвав процессы на территории республики и в Средней Азии более важными, чем вмешательство США в Венесуэле. По мнению телеведущего, Россия должна в случае угрозы ее национальным интересам провести операцию, аналогичную СВО, не только на Украине, но и в других странах СНГ, игнорируя международное право.

Нужно объяснить, что игры закончились. Плевать на международное право, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности нужно было начать СВО на Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Владимир Соловьев российский телеведущий

Журналист Владимир Соловьев Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Как власти Армении отреагировали на слова Соловьева?

12 января Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину из-за высказываний телеведущего. Ереван посчитал заявление журналиста враждебным проявлением и неприемлемым посягательством на суверенитет республики.

Посла России в Армении вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему письмо протеста, в котором выразили глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного медиахолдинга Ани Бадалян официальный представитель МИД Армении

Посольство России в Ереване подтвердило агентству ТАСС вызов Копыркина в МИД Армении. При этом в дипмиссии воздержались от оценок действий властей республики.

Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России посольство России в Армении в комментарии агентству ТАСС

«Лента.ру» направила запрос в МИД России с просьбой оценить действия Еревана относительно заявлений телеведущего. На момент публикации дипломатическое ведомство не прокомментировало вручение ноты протеста российскому послу в Армении.

Депутат НС Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арусяк Джулакян призвала власти страны лишить Соловьева Ордена Почета — государственной награды, которой он был удостоен в 2013 году «за значительный вклад в установление и развитие дружбы между народами Армении и России». По мнению политика, это является минимумом, который должно сделать руководство республики. С аналогичным призывом также выступил председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

Рубен Рубинян Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кто еще возмутился заявлением телеведущего?

Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение не только в Армении, но и в Узбекистане: депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Бобур Бекмуродов предложил телеведущему «поиграть со своим соловьем» (фамильярное узбекское выражение с оскорбительным подтекстом). Политик также предложил своей аудитории «плевать» на заявление телеведущего и его «имперские амбиции».

У нас достаточно воли, ресурсов и мужества, чтобы защитить свой дом! Пусть наша независимость будет вечной! Бобур Бекмуродов депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

Узбекистанский журналист Никита Макаренко, неоднократно отмеченный наградами властей республики и лично президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в свою очередь, обвинил Соловьева в отрицании суверенитета страны и назвал заявления об общем прошлом России и бывших республик СССР «баснями Крылова» и «ширмой для неоколониализма». Он также призвал власти к закрытию «Русского дома» на территории республики по примеру Азербайджана.

В ходе закрытых дипломатических консультаций ряд государств региона выразил Москве обеспокоенность резонансными заявлениями российского телеведущего, о чем заявило азербайджанское издание Minval со ссылкой на источник в дипломатическом представительстве одной из стран Средней Азии в Баку. При этом журналисты утверждают, что заверения российской стороны не устроили среднеазиатских дипломатов.

В их столицах сделали собственные, куда более жесткие выводы Minval азербайджанское издание

МИД России Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Как развиваются отношения России и Армении?

Отношения между Москвой и Ереваном осложнились из-за намерений армянских властей вступить в Европейский союз (ЕС): 26 марта 2025 года НС Армении приняло во втором, окончательном чтении законопроект о вступлении в объединение. В ответ вице-премьер России Алексей Оверчук заявил о необходимости пересмотра отношений с Арменией и невозможности одновременного членства страны в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

На двусторонние отношения влияет и позиция армянских властей по членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Ереван неоднократно обвинял организацию в отказе поддержать страну в ходе конфликтов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2020 и 2023 годах. 26 ноября 2025 года спикер НС Армении Ален Симонян заявил о фактическом выходе республики из объединения, однако отметил, что это не является проявлением антироссийских настроений.

В ответ президент России Владимир Путин оценил деятельность Армении в ОДКБ и отметил, что Ереван воздерживается от участия в заседаниях однако другие страны-участницы организации относятся к выбору руководства республики с уважением. По словам российского лидера, Москва во время своего председательства в организации будет находиться в контакте с Ереваном по линии объединения.

Российское руководство регулярно обращает внимание на интерес ЕС к Армении: например, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о готовности помочь Еревану с предстоящими в июне парламентскими выборами чистосердечным признанием о вмешательстве Европы в дела республики. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что помощь Брюсселя с выборами в Армении закончится «очень плохо».

Участники акции в поддержку России и в благодарность российским миротворцам у здания посольства РФ в Ереване Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Как пишет издание Politico, руководство Армении и Азербайджана рассматривает более тесные связи с Евросоюзом в качестве альтернативы отношениям с Россией. Отмечается, что обе страны играют незаменимую роль в работе Среднего коридора — маршрута, соединяющего Европу и Китай через территории Средней Азии и Закавказья.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев, Россия не конфликтует с действующими властями Армении из-за желания сохранить союз между странами. По его мнению, у Москвы уже нет больших ожиданий от Еревана, поэтому возможные действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна не вызовут разочарования в Кремле. При этом эксперт также предположил активизацию политической и медийной работы России в Армении и других странах постсоветского пространства.