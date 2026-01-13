Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:22, 13 января 2026Спорт

В Госдуме объяснили разницу в подходе МОК к санкциям в отношении России и США

Депутат Хамитов объяснил разницу в подходе МОК к России и США конъюнктурой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов объяснил разницу в подходе Международного олимпийского комитета (МОК) к санкциям в отношении России и США. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов назвал решения МОК продуктом сиюминутной конъюнктуры. По мнению депутата, олимпийские чиновники проявляют двойные стандарты в отношении разных стран. Он усомнился в профессионализме функционеров, распоряжающихся судьбами атлетов по собственному усмотрению.

Ранее в МОК заявили, что санкции против Олимпийского комитета России связаны с его решением включить в свою структуру олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В МОК подчеркнули, что даже с учетом военной операции Вашингтона в Венесуэле ситуации США и России нельзя ставить в один ряд.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Следком возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка

    В Словакии оправдали одобрившего действия России на Украине экс-министра

    Трамп ответил на вопрос про Иран фразой «скоро все узнаете»

    В Госдуме объяснили разницу в подходе МОК к санкциям в отношении России и США

    Совбез Ирана назвал главных убийц иранского народа

    В России сообщили о нескольких ударах баллистических ракет по объектам на Украине

    Скандальный бизнесмен женился на уборщице и оставил ей 4,5 миллиарда рублей. Его сын уверен, что завещание — обман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok